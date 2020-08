Ha riportato ferite lievi il motociclista che nella giornata di ieri, 31 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente mentre percorreva via Piave a Ronco in sella alla sua Yamaha.

L'uomo, un 39enne di Ternengo, ha dichiarato alle forze dell'ordine di aver perso il controllo del mezzo a causa di un gatto che avrebbe attraversato la strada all'improvviso. Medicate le escoriazioni, è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.