Accusa un malore mentre pedala in Valle Elvo, ciclista elitrasportata a Ponderano

Avverte dei dolori al torace mentre pedalava in Valle Elvo. È quanto accaduto oggi, 1 agosto, in un sentiero sopra Bagneri. In soccorso della ciclista sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino insieme agli operatori di sanitari di Borgosesia, che con l'elicottero l'hanno trasportata all'ospedale di Ponderano in codice giallo. Al momento, le sue condizioni non sono note.