A Campiglia il raduno delle Penne Nere

Nella giornata di domenica 2 agosto, dalle 10, la sede degli Alpini di Campiglia Cervo ospiterà il ritrovo del gruppo. Il programma prevede l'alzabandiera presso il cippo dedicato alle Penne Nere nella piazzetta di fronte alla sede. Alle 11 ci sarà il ritrovo in Chiesa Parrocchiale per partecipare alla messa, che si terrà in memoria di tutti gli Alpini del gruppo “avanti avanti”. Alle 12,15 invece, deposizione della Corona d’Alloro sulla lapide, presso la sede municipale che ricorda i caduti di tutte le guerre. A seguire, per chi lo desidera, il gruppo offre la possibilità di salire a piedi verso il Santuario di San Giovanni d’Andorno lungo la strada delle Cappelle (“Urtusch”). Il pranzo sarà libero alla Locanda del Santuario. Il rientro a Campiglia si farà scendendo lungo la strada pedonale che passa per le frazioni di Santa Maria di Pediclosso e Oretto Superiore.