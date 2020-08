Si chiama ‘Marazzato’ la collezione di autocarri storici più grande d’Europa VIDEO

Il camion porta con sé, oltre che merci preziose, anche un bagaglio di ricordi lungo una vita. Così è per Carlo Marazzato: che in memoria del padre Lucillo, primo fondatore del ‘Gruppo Marazzato’, l’azienda di famiglia leader nel settore ambientale e prossima al traguardo dei 70 anni (è nata nel 1952), ha messo insieme una strepitosa e affascinate carrellata di mezzi pesanti d’epoca.

Sono oltre 200 i camion perfettamente restaurati (e altrettanti in fase di ripristino) che testimoniano come sono cambiati nel ‘900 i trasporti in Italia, offrendo al contempo uno spaccato unico nel suo genere in grado di lasciare senza fiato chiunque s’imbatta in visita presso lo showroom privato dell’Associazione di Veicoli Storici ‘4 Assi Più’ a Stroppiana, nel Vercellese, fondata e presieduta dallo stesso Carlo Marazzato per gestire e assicurare un futuro longevo alla propria collezione.

Insieme ai figli Alberto, Davide e Luca, terza generazione oggi alla guida dell’azienda di famiglia, che credono fortemente nell’operato del papà in ricordo del nonno, avendo perfettamente compreso l’enorme valore e altrettante potenzialità che quest’opera di mastodontica cultura industriale del passato unica nel suo genere riveste sia a livello museale che sul web per la collettività.

Riecco dunque Mauro Benedetti di Newsbiella a tu per tu con Carlo Marazzato per proseguire in un secondo, entusiasmante appuntamento l’avvincente viaggio fra le ruote classiche dal cuore grande dell’appassionato collezionista piemontese.