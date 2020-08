Lavori in corso: da lunedì chiude completamente via Gramsci. Modifiche alla Ztl

Proseguono in città, con degli aggiornamenti in chiave di viabilità, i lavori per l’estensione della linea del teleriscaldamento in carico alla ditta Engie. L’ordinanza numero 565 di oggi (31 luglio 2020) informa che a partire dal prossimo lunedì (3 agosto) e fino all’8 agosto (nella fascia oraria 8-18) via Gramsci, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Losana (escluse), sarà completamente chiusa al traffico.

A favore dei residenti e degli aventi diritto è istituita la temporanea sospensione della Ztl in via XX Settembre, incrocio di via Italia e via Gramsci (da via Italia a via Colombo). In virtù dei lavori in corso è inoltre abrogata la Zona Traffico Limitato in piazza Vittorio Veneto lato nord esclusivamente per residenti e titolari/dipendenti di attività di via Colombo. E’ abrogato il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Vittorio Veneto, lato nord, da oggi e fino al 21 agosto esclusivamente per residenti e titolari/dipendenti di via Colombo.

Conclusa l’estensione della rete, sono invece in arrivo i ripristini definitivi del manto stradale per altre tre strade cittadine. Gli interventi riguardano via Massaua (da via Botalla a via Torino), via Ponderano (da via Corridoni a via Cerrione) e via Paietta (tratto tra via Mombarone e via Don Sturzo). Sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, da lunedì (3 agosto) e fino al 12 agosto.