Lavori di sviluppo della fibra ottica sulle provinciali biellesi

Ha preso il via oggi, sabato 1 agosto, l'esecuzione di opere civili ed infrastrutture finalizzate allo sviluppo della rete di fibra ottica lungo sei strade provinciali biellesi.

In particolare i lavori sono partiti a Villa Del Bosco, dal km 0+000 al km 1+333 della SP di Villa del Bosco; a Sostegno, dal Km 0+897 al km 1+152 della 239 Casa del Bosco–Orbello; Portula, dal km 1+511 al km 4+240 della 113 Coggiola-Trivero e dal Km 1+230 al km 1+354 della 114 Pratrivero-Portula; e Zumaglia, dal km 0+000 al km 1+286 della 204 Zumaglia–Ronco Biellese e dal km 1+990 al km 2+554 della 200 I Tronco Valli di Mosso.

Gli interventi si svolgeranno nella fascia oraria 7-19 e dureranno fino al 31 gennaio 2021. Durante questo periodo, sui tratti indicati ci saranno restringimenti di carreggiata, e saranno in vigore senso unico alternato con micro interruzioni del transito per movimentazioni mezzi, limite di 30 Km/h e divieto di sosta in prossimità dei cantieri.