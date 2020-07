Virtus doppia gioia, acquista il cartellino di Alessia Diego e la conferma in banda

Potenza e tecnica, per Alessia Diego sempre e solo Virtus. E da oggi anche il suo cartellino è stato acquistato a titolo definitivo. Insomma la società di Chiavazza oltre a puntare sulla linea green crede fermamente nelle giocatrici del territorio. Un acquisto importante in vista odierna e futura. In queste tre stagioni Diego è sempre risultata tra le giocatrici in crescita. Ora con coach Colombo avrà un'ulteriore possibilità per i suoi miglioramenti tecnici. Ecco il comunicato della società.

"Il club è lieto di annunciare l’accordo di rinnovo con la giocatrice Alessia Diego per la prossima stagione 2020/2021. E con lei siamo a dodici giocatrici a disposizione del nostro tecnico. Gran braccio e ottimo bagher, Ale è ormai diventata un punto fermo della squadra. E c’è di più: nelle parole di Ube capirete quanto il club abbia puntato sul questa schiacciatrice. Ale è di poche parole ma anche l’esatto contrario di quanto sa esprimere sul parquet. Oltre all’attacco, dalla seconda linea è una vera spina nel fianco per le rivali. A volte quasi insuperabile. Tutto questo per farvi capire quanto siamo felici di averla ancora con noi a Chiavazza. In bocca al lupo Ale!”.

Le parole di Ale Diego. “Sono contenta di proseguire questo progetto con la Virtus in quanto come atleta biellese mi da la possibilità di giocare in un campionato nazionale con una squadra del mio territorio. Personalmente non conosco coach Colombo ma ho avuto da subito un'ottima impressione. Sono sicura che mi aiuterà migliorare. Per quanto riguarda l’arrivo come Ds di Ube, sono molto contenta di ritrovarla e sono sicura sia la persona adatta a ricoprire questo ruolo, vista la sua esperienza. Sto seguendo il piano di lavoro che mi è stato assegnato e appena ho avuto la possibilità, dopo lockdown, mi sono dedicata al trekking e alla mountain bike. Siamo un gruppo unito e crediamo nella forza della squadra che secondo me è l’alchimia giusta che può fare la differenza. Riprendere però il ritmo gara dopo molti mesi senza giocare, sarà difficile”.