Dal Nord Ovest - Schianto in centro paese, motociclista elitrasportato a Novara

E' avvenuto in pieno centro paese lo scontro tra auto e moto che, nel primo pomeriggio di oggi 31 luglio, ha causato ferite gravi per un motociclista. L'incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte deile forze dell'ordine, è avvenuto a Oldenico, nel tratto della SP 594 che attraversa il paese. Ad avere la peggio il conducente del motociclo che, una volta stabilizzato dal personale sanitario, è stato trasportato a Novara dall'elicottero del 118.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli, che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dallo scontro. Inoltre, insieme a Carabinieri e Polizia, gli uomini del 115 si sono occupati dell'arrivo e del decollo dell'elisoccorso che ha condotto il ferito a Novara, dove è stato ricoverato in codice rosso. Nell'ultima settimana è il terzo grave incidente avvenuto in zona che coinvolge un mezzo a due ruote.