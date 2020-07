Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in elicottero questa mattina a Ville sur Sarre per il soccorso ad un pilota di parapendio caduto a terra. Il paziente, 65 anni, residente in VdA, preso in carico dal Pronto soccorso, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata con politrauma.