Dal Nord Ovest - Auto con donna e due bimbi si ribalta

In data odierna alle 9,30 circa una squadra Vigilfuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta per un incidente stradale sul tratto stradale sp31 bis a Fontanetto Po. Coinvolta una sola autovettura, semi ribaltata su un fianco. All’interno del mezzo una signora e due bambini.

In via precauzionale venivano trasportati all'ospedale di Casale Monferrato dal personale sanitario del 118 intervenuto in posto. L'intervento dei Vigili del Fuoco è consistito alla messa in sicurezza del mezzo e di tutta l’area interessata.