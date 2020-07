Stroncato da una malattia il professor Gradito, insegnante a Biella ed ex vicepreside della San Francesco

Mondo scolastico biellese in lutto per la morte del 69enne professor Vittorio Gradito, per molti anni insegnante a Biella ed ex vicepreside della scuola media San Francesco - Ex Schiapparelli. A stroncarlo nel suo paese natale, Giarre (Catania), dove si era ritirato dopo la pensione, è stata una malattia. Nel Biellese era apprezzato per il suo tratto umano e professionale, e con il nostro territorio aveva mantenuto intensi rapporti anche dopo il ritorno in Sicilia. Gli amici ed ex colleghi di Biella lo ricordano con affetto.