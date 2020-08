Si spegne a 94 anni Alfeo Giacomini, padre del sindaco di Piatto

Il Biellese piange la scomparsa di Alfeo Giacomini, papà del sindaco di Piatto Enzo Giacomini. L’uomo si è spento nella notte, in ospedale, all’età di 94 anni. "Lo conoscevamo tutti - commenta Cristina Vazzoler, sindaco di Vigliano, paese in cui Alfeo ha abitato per anni - sua moglie Maria fa parte della Pro Loco, un pilastro per la cucina dell’associazione, e lui era sempre con lei e partecipava alle feste. Tutti lo conoscevano bene. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia per la perdita". I funerali, al momento, non sono ancora stati fissati.