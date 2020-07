Nuovo intervento delle forze dell'ordine per disturbo alla quiete pubblica. In questo caso parliamo di un gruppo di giovani che nelle vicinanze del cimitero di Sordevolo, questa notte all'1,20, alzano troppo il volume della musica per le conseguenti lamentele dei residenti. La pattuglia intervenuta constata l'effettivo disturbo e invita i ragazzi a mantenere un comportamento consono.