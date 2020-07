"Un uomo bravo e onesto". Il commento di chi conosceva Massimo Saggiorato detto Tobia, mancato a soli 50 anni. Chiavazza piange un suo concittadino. Saggiorato da anni svolgeva l'attività di artigiano orafo in via Rosazza. Nella notte un male incurabile lo ha portato via.

Tobia lascia la mamma Marisa e il papà Silvano, il fratello Andrea con i figli Elisa e Simone oltre all'affezionata Susanna. I funerali avranno luogo lunedì 3 agosto alle 15 partendo dalla chiesa parrocchiale di Chiavazza.