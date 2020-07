Si conclude in festa il centro estivo comunale per la scuola dell'infanzia di Vigliano

Con un gelato, gustato in giardino all'ombra degli alberi e dei gazebo in queste giornate così calde, si è concluso il centro estivo comunale della scuola dell'infanzia di Vigliano. Nel pieno rispetto delle linee guida regionali i 18 piccoli, dai 3 ai 6 anni, hanno trascorso le cinque settimane di centro estivo suddivisi in tre gruppi distinti. Due gruppi seguiti dalle educatrici dell'asilo nido comunale; un gruppo dalle educatrici della Cooperativa Sociale Tantintenti, che ha coordinato complessivamente l'organizzazione, redatto il progetto educativo e l'attuazione del protocollo Covid-19.

Anche la "festa" di fine centro estivo si è svolta in modo inedito con la partecipazione ad una conferenza sul web, cui hanno aderito numerosi e soddisfatti genitori. Pur con i vincoli imposti dalle norme e quindi la limitazione anche delle tipologie di gioco proposte, i bambini hanno trascorso giornate intense, divertenti, coinvolgenti: questo è emerso anche dal sondaggio di gradimento che le famiglie hanno compilato ed inviato per via telematica. Nella foto, l'Assessore Elena Ottino in visita alle sezioni ("bottoni") del centro estivo presso la Scuola di Amosso.