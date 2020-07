Concorso di idee a Campiglia Cervo per locale dell'ex Società Operaia

Al via a Campiglia Cervo il bando per la qualificazione di una parte dello stabile e delle pertinenze esterne dell'edificio dell'ex Società Operaia di Mutuo Soccorso del paese. L'edificio di proprietà dell'Unione Montana Valle del Cervo è gestito in comodato d'uso dal Comune di Campiglia Cervo che dalla sua unificazione ha perseguito l'intento di farne il punto di riferimento sociale della collettività.

Dopo la realizzazione della sala consigliare dedicata alla figura di Giovanni Machetti al pian terreno, inaugurata nel novembre 2017, e la recente riqualificazione dello stabile con il rifacimento della facciata, degli infissi e degli impianti al primo piano (adibita a sede del gruppo Alpini) ed è in via di allestimento il Museo della Soms, l'amministrazione pensa alla riqualificazione del piano seminterrato che presenta un ampio spazio esterno ed un salone interno ora inutilizzati.

La consegna dei documenti relativi al bando, e degli elaborati, dovrà avvenire entro le 12 del 15 ottobre al Comune. Chi fosse interessato si può consultare il bando pubblicato e visitabile sul sito istituzionale del Comune di Campiglia Cervo.