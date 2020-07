Primo colpo di mercato per il TeamVolley: arriva la centrale ex B2 Francesca Peruzzo

Dopo cinque conferme, il TeamVolley assesta il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione agonistica. La new entry risponde al nome di Francesca Peruzzo, centrale biellese, classe '95, proveniente dal TeamVolley Novara, formazione che lo scorso anno ha preso parte al campionato di Serie C. Cresciuta nel vivaio della Virtus Chiavazza, Francesca Peruzzo ha militato anche nel Gaglianico Volley prima di iniziare a fare la pendolare tra Novara e Biella. Laureata in Ingegneria al Politecnico di Torino lavora nel campo delle fonti rinnovabili.

«Quella dello scorso anno al TeamVolley Novara è stata la mia prima esperienza sportiva fuori dal Biellese - ricorda il neo centrale biancoblù-, e devo dire che è stata una bella esperienza. Facevamo parte di un girone difficile, in cui c'erano almeno tre o quattro società che si erano attrezzate per il salto di categoria, e all'inizio abbiamo fatto fatica. Poi, un po' alla volta, ci siamo riprese e stavamo iniziando a giocare davvero bene, si era creato un bel gruppo e i risultati ci stavano dando ragione. Poi è arrivato il Covid-19 e si è bloccato tutto».

«Sono felicissima di essere approdata al TeamVolley. È una società che conosco bene e che ho sempre potuto apprezzare da avversaria: ora cercherò di mettere la mia esperienza a disposizione delle compagne. Anche se ad oggi non sappiamo ancora come e quando si ripartirà, sono convinta che la prossima sarà un'annata assolutamente positiva e spero di poter dare alla mia nuova squadra quel qualcosa in più per arrivare quanto più in alto possibile. L'auspicio è che si possa iniziare presto e arrivare alla fine senza intoppi...», conclude Peruzzo.

La definizione del primo nuovo innesto in casa TeamVolley è stata seguita dal ds Marco Motto, non può quindi mancare una sua battuta: «Siamo molto contenti di dare il nostro benvenuto a Francesca Peruzzo. Con lei già negli scorsi anni c'erano stati dei contatti, ma non si erano mai concretizzati. Con l'arrivo di Francesca completiamo il reparto dei centrali e, conoscendola, siamo certi che il suo apporto sarà importante, sia sotto l'aspetto agonistico che sotto quello umano per tutto il gruppo. La sua esperienza sarà sicuramente un valore aggiunto fondamentale per la crescita delle nostre tante giovani».