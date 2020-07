La Fondazione stanzia 60 mila euro per Bando Sport+ a sostegno dell’attività sportiva giovanile

Un bando per favorire l’attività sportiva giovanile nella consapevolezza che essa rappresenta un fattore chiave per una crescita equilibrata dei ragazzi e di conseguenza dell'intero territorio: il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha stanziato circa 60 mila euro a favore di una trentina di richieste di enti e associazioni impegnati a mantenere viva l'attività sportiva in tutte le sue forme non professionistiche. Particolare attenzione è stata rivolta ai progetti destinati al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale, con positive ricadute sull'educazione e sulla crescita delle fasce giovanili e più deboli.

In previsione infatti di un autunno difficile in cui il mondo dello sport di base si troverà ad affrontare molti gravi problemi tra cui le minori disponibilità economiche delle famiglie e delle aziende che supportano le associazioni oltre alle difficoltà legate all’utilizzo di campi sportivi e palestre la Fondazione ha deciso di giocare d’anticipo dando sostegno quanto più possibile capillare a tutte le discipline sportive: calcio sia maschile sia femminile, escursionismo, ginnastica artistica e ritmica, scherma, nuoto pinnato, basket femminile e maschile, pattinaggio sia su ghiaccio sia a rotelle, atletica, pallavolo, ciclismo, karate e triathlon.

Particolare attenzione è stata data alle società sportive che svolgono attività a favore delle persone con disabilità in un’ottica di integrazione attraverso il messaggio sportivo, inoltre tutte le richieste hanno messo al centro della loro attività la possibilità di far tornare i bambini alla socializzazione attraverso lo sport di base che promuove il rispetto delle regole come forma di educazione alla vita. Tra le varie progettualità sostenute è stato inoltre dato rilievo alla formazione dei tecnici che lavorano con i ragazzi svolgendo anche l’importantissimo ruolo di educatori.

“Molte famiglie vivono un momento difficile e di grande incertezza dal punto di vista economico, per questo la Fondazione ha voluto per quanto possibile sostenere con questo bando le associazioni sportive che offrono ai nostri ragazzi la possibilità di praticare sport a prezzi accessibili – spiega il Presidente Franco Ferraris – spesso si tratta di piccole realtà per le quali il contribuito della Fondazione rappresenta un sostegno fondamentale, per questo siamo felici di dire che la Fondazione c’è ed è al loro fianco”.

Tra le caratteristiche dei vari progetti in fase di valutazione è stato dato peso particolare all’esperienza pregressa delle associazioni nella gestione di attività sui temi proposti, alla loro competenza, professionalità e reputazione e soprattutto alla propensione a mettersi in rete e alla stabilità economico - finanziaria dell’ente proponente.

Viene di seguito riportato l’elenco completo delle richieste deliberate Bando Sport+: € 5.000,00 A.s.d. Atletica Stronese - Strona (BI), per la promozione attività sportiva per bambini e ragazzi in età scolare e attività di inclusione sociale; € 5.000,00 A.p.d. Pietro Micca - Biella per lo Sport e giovani: le attività della apd Pietro Micca per il benessere fisico e la crescita civile dei giovani; € 4.900,00 A.s.d. Valle Elvo Occhieppese – Occhieppo Superiore (BI), per il progetto Muovendosi insieme ... Verso un modo più dinamico, più sportivo e più unito; € 4.000,00 Scuola Pallavolo Biellese Asd – Biella, per lo svolgimento dell’attività Cit volley - la pallavolo inizia dal basso; € 4.000,00 A.s.d. Teens Basket Cossato - Cossato (BI), per l'attività Ripartiamo giocando € 4.000,00 Acf Bi.veo - Biella per il progetto: the power of sporty girls; € 4.000,00 Tigers Prealpi Biellesi Asd - Lessona (BI), per il progetto Torniamo a giocare € 4.000,00 Associazione Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora - Biella per l'attività - Tutti intorno al pallone 2020/2021; € 3.000,00 A.s.d. Basket Femminile Biellese - Cossato (BI), per il sostegno attività sportiva giovanile anno 2020/2021; € 2.500,00 Asd Ucab 1925 – Biella, per lo svolgimento dell’attività ciclistica giovanile; € 2.500,00 A.s.a.d. Biella Associazione Sportiva Dilettantistica – Biella, per il progetto ho sognato di tornare a correre; € 2.500,00 Associazione Polisportiva Dilettantistica Chiavazzese 75 – Biella, per l'attività 'quando i bambini fanno...gol!' progetto per i bambini del rione di Chiavazza; € 2.500,00 Polisportiva Dilettantistica F.c. Biella – Biella, per lo svolgimento dell’attività sportiva 2020/2021; € 1.000,00 Funakoshi 1976 A.s.d. - Candelo (BI), per l'attività E-karate a casa ma insieme; € 1.000,00 Pralino Sport S.s.d. A R.l. - Sandigliano (BI), per lo svolgimento dell’attività Triathlon per tutti; € 1.000,00 A.s.d. Sci Club Biella – Biella, per l'attività ripartiamo insieme - sci club biella 100 anni; € 1.000,00 Sportivamente Scs – Biella, per il progetto Lo sprint per ripartire; € 1.000,00 Torri Biellesi A.s.d. - Sandigliano (BI), per l'attività del settore giovanile; € 1.000,00 G. S. D. San Lorenzo – Andorno Micca (BI) , per l'attività della società San Lorenzo; € 1.000,00 Asd Basket Ponderano – Ponderano (BI), per l'attività Basket per tutti; € 1.000,00 Associazione Sportiva Dilettantistica Free Time Biella - Viverone (BI), per lo svolgimento dell'avviamento all'attività motoria dai 3 ai 14 anni; € 1.000,00 A.p.d. Valle Cervo Andorno – Andorno Micca (BI), per stagione sportiva 2020-21 - centenario società; € 1.000,00 Asd Bi-roller Pattinaggio Biella – Biella, per l'attività Tutti sulle rotelle; € 1.000,00 Tweener Associazione Sportiva Dilettantistica - Sandigliano (BI), per l'attività #tweenbythedistance; € 1.000,00 A.s.d. Oropa Outdoor – Biella, per l'attività di pattinaggio su ghiaccio.