Furia (PD): "Non fatevi incantare da Cirio sulla questione migranti"

Il segretario regionale Pd Paolo Furia interviene con una nota stampa sulle dichiarazioni del governatore del Piemonte sulla questione "arrivo migranti". "Cirio dice 'basta migranti in Piemonte' per motivi di sicurezza e cerca di dare la colpa al Governo se ci sono delle persone da redistribuire. Non fatevi incantare. Se ci sono dei migranti per strada, in giro per il nostro Paese, bisogna controllare la loro temperatura e metterli in quarantena, per la sicurezza di tutti.

Per farlo occorre che le Istituzioni (Comuni, Governi, Prefetture, Stato, operatori sanitari) e il privato (associazioni, imprese sociali) collaborino. Se Cirio ha a cuore la sicurezza dei Piemontesi, porti le difficoltà del Piemonte a strutturare percorsi di accoglienza sicuri in Conferenza Stato-Regioni invece che con i comunicati stampa strappa-like.

La Ministra Lamorgese ha dimostrato più concretezza di Salvini nella gestione dei migranti.Sono sicuro che troverà nel governo e in Conferenza Stato-Regioni il luogo giusto per risolvere i problemi, a meno che non voglia limitarsi a enunciarli per ottenere qualche like in più sui social".