Progetto Euro Lab, domani il convegno finale anche via streaming

Venerdì 31 luglio dalle 16 alle 18, nella Sala Conferenze della Mosca Srl, si terrà il convegno finale del progetto Euro Lab - Laboratori di Europrogettazione, promosso dal Comune di Benna con Cerrione, in qualità di co-organizzatore ed una rete di altri 7 comuni: Borriana, Candelo, Gaglianico Massazza, Sandigliano, Salussola e Verrone. Partner di progetto, l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani.

Il percorso formativo è sostenuto da Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche per i Bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale” e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale”. Durante il percorso formativo, tenuto dalla Agenzia eConsulenza della Dottoressa Bigatti, basato su una parte teorica ed una pratica, i partecipanti hanno prima esaminato le possibilità di finanziamenti di progetti europei e poi, divisi in gruppo hanno lavorato alla creazione di vere e proprie candidature.

Al convegno parteciperanno l'Assessore Regionale Caucino, i Sindaci, gli amministratori dei comuni coinvolti nella rete di progetto e la Presidente dell’Anpci (Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani), Franca Biglio. Modererà i lavori Matteo Lusiani, esperto in comunicazione e giornalista pubblicista. Ogni gruppo presenterà il percorso fatto e la candidatura elaborata. Al termine verranno consegnati gli attestati di partecipazione ai discenti. A causa delle restrizini Covid, i posti in sala sono stati riservati.

Il convegno si potrà seguire in diretta on line, collegandosi a partire dalle ore 16 del 31/07 al seguente link https://global.gotomeeting.com/join/760748269