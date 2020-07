"La collezionista di stivali", il primo romanzo giallo di Daniela Cecilia Vaudano

Una telefonata nel cuore della notte. La scomparsa di una donna. Un’indagine che viaggia a rilento. Tre amiche che non si arrendono. Una storia in cui regna l’imperfezione, una ricerca scombinata che scopre paure e frustrazione di un’età difficile della donna. Un racconto di amicizia dove le differenze caratteriali e sociali, il tempo che passa e le storie personali delle protagoniste si incrociano con il giallo. Malinconia, disincanto, incanto ed emozione, ma su tutto l’ironia come forma di autodifesa che consente di buttare colore sul grigio quotidiano.

Questa la trama di "La collezionista di stivali", il divertente ed ironico primo romanzo giallo di Daniela Cecilia Vaudano. L'autrice di Ivrea ha sempre lavorato nel settore informatico, ma scrivere è la sua passione, che ha consolidato negli ultimi anni con la frequentazione di corsi di scrittura creativa, la pubblicazione di diversi articoli, e la partecipazione a numerosi concorsi letterari nazionali, ottenendo vari riconoscimenti.

Nell’ambito della rassegna «Incontro con l’autore», organizzato dall'Associazione Culturale Rina Valé di Donato, Daniela Cecilia Vaudano, presenterà il suo libro domani, venerdì 31 luglio alle 18, all'Oratorio di Donato (vicino alla Chiesa Parrocchiale Santi Pietro e Paolo) con prenotazione obbligatoria contattando Beatrice Bongiovanni (3388723388).

Una presentazione non convezionale con l'intervento di Piero Bernardo Bronzo, medico, attore e mattatore dell’evento, e con la partecipazione straordinaria della cantante Monica Bizzo. Al termine della serata sarà offerto un aperitivo.