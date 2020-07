A Cavaglia RipartiAMO Insieme tra musica live, spettacoli e dediche ai volontari Covid

Giochi, esposizioni, musica dal vivo, locali e negozi aperti. Tutto questo e molto altro sarà RipartiAMO Insieme, iniziativa organizzata dal Comune di Cavaglià, interamente dedicata ai benefattori e ai volontari impegnati durante l'emergenza Covid-19. L'evento, in programma per domani, 31 luglio, dalle 19, vedrà la partecipazione anche di Carlo Olmo, intorno alle 21. Zona pedonale in via Mainelli e Umberto, con spettacolo Mille Bolle in piazza Olivieri alle 20.30 e musica live per tutta la serata in piazza parrocchiale.