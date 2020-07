"Economia Biellese 2019", Cciaa e Uib hanno elaborato il tradizionale compendio statistico fruibile online

È disponibile online Economia Biellese 2019, il consueto studio elaborato dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli in collaborazione con l'Unione Industriale Biellese, che fotografa i principali dati socio-economici del Biellese nell’anno precedente. L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha fatto saltare la conferenza stampa che di consueto a luglio accompagnava la presentazione dei principati risultati del volume e si valuterà nei prossimi mesi la possibilità di organizzare l’evento di presentazione dell’annuario completo insieme all’aggiornamento dei vari indicatori al 1° semestre 2020.

I dati verranno in ogni caso elaborati e diffusi, l’organizzazione dell’incontro dipenderà dall’andamento dell’epidemia e quindi dal conseguente allentamento delle restrizioni riguardo agli assembramenti. Ciò che non è cambiato è la collaborazione tra Camera di Commercio e Unione Industriale Biellese, visto che il lavoro sinergico di raccolta, elaborazione e diffusione dei principali indicatori socio-economici segna nel 2020 la 24a edizione congiunta di Economia Biellese.

Il Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Alessandro Ciccioni, dichiara: “Vista la grande emergenza che si è abbattuta sull’Italia e sul mondo all’inizio del 2020 forse i dati del 2019 rivestono un’importanza minore rispetto al solito, ma costituiranno una base certa per monitorare l’impatto del difficile momento. Per continuità il lavoro di studio è stato realizzato regolarmente in questi mesi al fine di garantire la completezza delle serie storiche con la pubblicazione dell’annualità 2019 di Economia Biellese. Posso solo dire che, prima della gravissima crisi economica e sanitaria creata dalla pandemia di Covid-19, il nostro territorio faceva già registrare segnali di affanno, oltre ad avere mantenuto la rotta sui grandi trend che ci contraddistinguono: invecchiamento della popolazione, riduzione del numero di imprese, ma anche grande vitalità delle stesse sui mercati internazionali. L’appuntamento autunnale, che speriamo vivamente possa essere nuovamente organizzato in presenza, sarà fondamentale per capire meglio l’incidenza di questo stop imprevisto al nostro tessuto sociale ed economico”.

La Vice Presidente dell'Unione Industriale Biellese con delega all'Economia d'Impresa, Marilena Bolli, commenta: “L’elaborazione e l’analisi dei dati economici restano fondamentali per riuscire ad orientarsi in un panorama molto complesso, cercando di cogliere i trend in atto. Il 2019 resterà comunque un punto di riferimento, pur nella consapevolezza che tutto è cambiato dopo l’emergenza Covid e che le trasformazioni sono ancora in atto, investendo una dimensione sia congiunturale che strutturale. Molto quindi dipende da noi e da come riusciremo a reagire. Stiamo affrontando una situazione straordinaria che richiede interventi straordinari per la sopravvivenza della nostra economia: accesso al credito anche per le piccole imprese, scadenze fiscali più diluite nel tempo, semplificazione della burocrazia, disponibilità di ammortizzatori sociali, sopporto agli investimenti, sono solo alcuni dei nodi principali su cui intervenire in fretta per non rischiare di perdere altre quote di mercato ed aggravare la fragilità in cui versa la nostra economia”.

I dati sono disponibili, come di consueto, sul sito camerale www.bv.camcom.gov.it, ma alcuni capitoli sono ancora in aggiornamento (Istruzione - Turismo), in quanto le amministrazioni competenti non hanno ancora rilasciato i dati o li hanno diffusi solo parzialmente.