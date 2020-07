Viverone, esultano le famiglie: torna il cinema all'aperto con un film da Oscar

A quasi un mese dall'ultima proiezione, torna il cinema all'aperto a Viverone, organizzato dal Comune insieme all'associazione culturale Cinedehors. L'evento rivolto alle famiglie si terrà sabato 8 agosto, a partire dalle 20.45, in Piazza Agorà e vedrà la messa in scena del film d'animazione Ribelle- The Brave. Una pellicola vincitrice del Premio Oscar che piacerà sicuramente alle giovani generazioni.

L'accesso è gratuito ma a causa delle norme sul distanziamento sociale i posti a sedere saranno limitati ed è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 6 agosto, inviando un messaggio Whatsapp al numero 339.5660243 specificando: nome e cognome accompagnatore, numero di adulti e numero di bambini.