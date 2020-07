Buone notizie per Cavaglià, ora è “Città che legge”

Cavaglià è “Città che legge”. A dare comunicazione dell'insigne riconoscimento la pagina Facebook della biblioteca comunale del paese in un post che recita: “Cavaglià ha ottenuto la qualifica di Città che legge. Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, intende promuovere e valorizzare con questo titolo l’Amministrazione comunale che si impegni a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso la qualifica di Città che legge si intende riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva”.