Scherma, ritorno in pedana per la Pietro Micca con sorpresa: Siletti convocata al ritiro della Nazionale

Riparte con un’ottima notizia l’attività della sezione scherma della Pietro Micca: Vittoria Siletti è stata convocata al Ritiro della Nazionale Under 20 di spada per il secondo anno consecutivo. Nonostante l’attività agonistica sia stata sospesa durante il lockdown, i risultati della prima parte della stagione hanno permesso alla giovane di classificarsi al 2° posto nella categoria cadetti ( Under 17) e al 6° posto nella categoria Giovani (Under 20).

“Con questi piazzamenti nei ranking iniziali delle due categorie e i risultati ottenuti nelle gare che siamo riusciti a svolgere, la convocazione un po’ ce la aspettavamo” racconta l’Istruttrice Jessica Lagna. “la stagione 2020\2021 sarà una bella prova; è stata rivoluzionata completamente l’impostazione delle competizioni e l’elaborazione dei ranking. Sarà una novità per tutti e dovremo essere rapidi e pronti a qualsiasi cambiamento dovesse avvenire. Purtroppo ci sarà grande incertezza, ma sarà così per tutti gli sport.”

Siletti infatti, essendo inserita nelle liste di interesse nazionale, non dovrà affrontare le prove di qualificazione regionale nei cadetti e nei giovani, ma solo quelle della categoria Assoluti. Questo porterà ad una flessione importante nel numero delle competizioni, soprattutto durante la prima parte dell’annata.“Sono contenta e soddisfatta della convocazione - dice Siletti - questa stagione agonistica è stata davvero complicata e mi è mancato molto poter salire in pedana nei mesi scorsi. Mi sono allenata a casa, come moltissimi miei compagni, e ho fatto alcune lezioni quando è stato dato il via libera per gli atleti di interesse nazionale. Ora finalmente potremo ricominciare ad allenarci insieme per preparare al meglio l’anno che sta per iniziare, anche se so che sarà piuttosto strano e diverso da tutti quelli a cui sono stata abituata. Dovrò lavorare di più e in modo diverso.”

Il ritiro azzurro è previsto dal 31 agosto al 6 settembre a Cascia. Per le norme Anti - Covid i numeri sono stati ridotti: non sarà prevista la partecipazione di atleti e di Maestri a proprie spese. La stagione agonistica invece prenderà il via nel mese di novembre con le prime prove regionali di qualificazione nazionale per tutte le categorie. La sezione scherma della Pietro Micca riprenderà le normali attività di allenamento già a partire dal mese di settembre.