Golf Club Cavaglià, risultati e gare del weekend

Sabato si è giocata al Gc Cavaglià la tappa del circuito The Royal Diamond – Privileged The Club (18 buche Stableford, 3 categorie), valida per la qualificazione al campionato del mondo amatoriale Wagc Tour 2020 con in palio ai vincitori diamanti certificati. Un’ottantina i partecipanti.

Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Filippo Peretti Cucchi punti 31, 1° Netto Maurizio Prina 36, 2° Netto Enrico Boscono 35, 3° Netto Giorgio Andrigo 35. Seconda categoria: 1° Netto Massimo Furno Marchese Mulino Cerrione 43, 2° Netto Filippo Fornera Primule 43, 3° Netto Domenico Perone 40. Terza categoria: 1° Netto Carlo Cinotto 42, 2° Netto Giulia Meggiorin 41, 3° Netto Francesca Crivellaro 41. 1° Ladies Marilena Guglielmetti 36, 1° Seniores Stefano Bassani Jesolo 38. Record di iscritti (hanno superato abbondantemente quota 100) per la prova del Golf Television Domina Golf In Tour (18 buche Stableford, 3 categorie), giocata domenica al Gc Cavaglià, che metteva in palio voucher all inclusive per l’ “Invitational Finale Sharm” del prossimo dicembre.

Premiati. Prima categoria: Giovanni Nicoletti 32 1° Netto Filippo Fornera Primule 40 2° Netto Maurizio Prina 36 2° Categoria 1° Netto Elena Benigni 42 2° Netto Andrea Carrera 40 3° Categoria 1° Netto Luca Bondenari 41 2° Netto Alberto Caneparo 41 1° Ladies Grazia Borio 39 1° Juniores Carlotta Schellino 32 1° Seniores Paolo Maza 40. 1° Gentleman Ruggiero Luigi 34. 1° Socio D Club Golf Castellaneta Giuseppe. Nearest Unico Buca 6 Ca D'or Mare' Massimo m. 0,47. Nearest Unico Buca 9 Ivs Italia Gatti Angelo m.2,90. Nearest Unico Buca 10 Jolly Colombani Codemo Cinzia m.3,00. Nearest Unico Buca 12 “Casa di Paolo” Benigni Elena m.2,10.

Il primo weekend di agosto al Gc Cavaglià si aprirà con la classica Coppa Menabrea, gara a coppie con formula 4pm sulla distanza di 18 buche organizzata in collaborazione con “Momo Dante & Figli”. Dopo la premiazione seguirà rinfresco con degustazione Birra Menabrea. I soci del Gc Cavaglià sono poi attesi da una doppia trasferta in montagna. Domenica è prevista l’annuale sfida interclub vs il Gc Gressoney. Martedì si salirà ancora di quota per la “prima” del match contro gli amici del Gc Cervinia.