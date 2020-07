Pella annuncia: “Assicurate risorse Enti Locali da scostamento”

“In Audizione alla Commissione Bilancio il Ministro Gualtieri ha confermato che saranno stanziate le risorse per gli Enti Locali con il prossimo scostamento di bilancio. Come in più sedi era stato assicurato dopo il Dl Rilancio, é stata prestata la corretta attenzione al ruolo di Comuni, Province e Regioni che fin da subito hanno assicurato massima responsabilità, capacità di reazione e gestione delle risorse”.

A darne comunicazione il deputato di Forza Italia Roberto Pella che sottolinea: “Grazie al tavolo di monitoraggio congiunto ANCI-IFEL e MEF, richiesto fin da subito all'interno della Cabina di regia governo-enti locali di cui faccio parte, si é reso evidente l'enorme ammontare del minor gettito e delle mancate entrate nonché dei maggiori costi per la gestione dell'emergenza sanitaria e da ultimi quelli dedicati alla riapertura della scuola, ed é perciò risultato chiaro alla maggioranza il rischio concreto che i Comuni non garantissero continuità nei servizi essenziali ai propri cittadini. Attendiamo ora di conoscere l'esatto ammontare dello stanziamento, sia per le risorse dedicate alla spesa corrente sia per la quota che il Ministro ha annunciato per potenziare gli investimenti pubblici. Solo così saremo in grado di valutare la bontà di un nuovo scostamento che, come ha dichiarato il Presidente Berlusconi, non potrà essere data per scontata, per così dire "a scatola chiusa", bensì dovrà dimostrare di contenere e recepire anche gli input e le proposte di Forza Italia”.