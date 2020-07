La Masera, la tua cantina di vini del territorio sulle splendide colline di Piverone FOTO

Azienda Agricola La Masera, cantina di produzione e degustazione vino di Piverone, ti porta il Cinema in Cantina.

Venerdì 31 luglio, La Masera, nella sua splendida location sulle colline di Piverone, in collaborazione con l'associazione culturale Terre Rosse di Ivrea,organizza una cena con degustazione dei suoi vini, e proiezione su maxischermo del film, il cui tema è "ovviamente" il vino, "Ritorno in Borgogna". La serata partirà alle 19:30 al costo di 25 euro a persona con prenotazione obbligatoria (3318016881; info@lamasera.it ; è possibile prenotare solo il film al costo di 5 euro).

Cinema in Cantina avrà un secondo appuntamento venerdì 7 agosto con il film "Saint Amour".

"Eravamo 4 amici al bar" cantava qualche anno fa Gino Paoli. Nel caso dell'Azienda Agricola La Masera gli amici al bar sono 5, tutti di Settimo Rottaro, che, nel 2005, decidono di realizzare la loro passione ed il loro sogno. "Nel 2005 abbiamo deciso di impiantare vigne a Piverone, - racconta Alessandro Comotto, uno dei 5 amici - senza preoccuparci che eravamo senza una cantina e di come si faceva il vino, con lo scopo di abbellire il territorio di quelle zone del paese adibite a vigne. La spinta è stata di Giancarlo, agricoltore ed uno dei 5 amici. Sul primo terreno che abbiamo comprato c'era un muraglione di pietra a secco di 70 metri, che in questa zona viene detto "masera": da qui il nome della nostra azienda perchè questi muri sono stabili e solidi fin dai tempi dei Romani".

Dopo 2 anni dalla prima vigna la prima produzione di vino: "Nel 2007 abbiamo prodotto 2000 bottiglie - continua Alessandro Comotto - oggi ne facciamo 27mila".

Oggi Azienda Agricola La Masera è un azienda che produce 11 etichette di vino in cui primeggia l'Erbaluce. "I prodotti di punta sono Anima, Erbaluce fermo, e le bollicine di Erbaluce Masilé, - spiega Comotto - ma abbiamo anche passito, rosato e vini rossi a base di Barbera e Nebbiolo, in onore al territorio agricolo ed ai nostri nonni che bevevano rosso e producevano passito con le uve bianche" .

Per acquistare o degustare un ottimo vino del territorio, o per un evento nella sua splendida location, Azienda Agricola La Masera vi aspetta a Piverone, in Strada San Pietro 32 (contatti: 0113164161; www.lamasera.it - pagina Facebook La Masera ).