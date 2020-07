Jazz Summer 2020, giovedi 30 luglio alle 21,30: Mc Keneey Sister

Prosegue la rassegna estiva del Biella Jazz Club al "Torchio" di Candelo, giovedì 30 luglio alle ore 21,30 sale sul palco del Ricetto iltrio vocale "Mc Keenye Sister". Il trio vocale McKeeney sisters, fondato nel 2013, rievoca le celebri“sisters” degli anni Trenta e Quaranta e le loro caratteristiche armonizzazioni in close harmony, riproponendone gli arrangiamenti vocali originali. Il trio sceglie accuratamente abiti, trucco e acconciature nello stile dell’epoca dando vita a uno spettacolo elegante e divertente. Si parte dal suono spiccatamente Dixieland delle Boswell sisters, si passa per l’epoca delle big band e dei grandi autori dellaswing era, si arriva alle Andrews sisters, le fidanzate dell’America in guerra, fino alla spensieratezza dello swing italiano e del Trio Lescanoe agli echi dello swing americano e europeo in Italia.

Il trio è composto da Milena Macchini (soprano primo) Elena Caligiuri (soprano secondo) e Clelia Giardina (contralto).Le cantanti si esibiscono accompagnate dagli Hot Fellas, musicisti di prim'ordine della scena swing italiana, Manuel Bariani alla chitarra e Vito Zeno alcontrabbasso.Tra le esperienze più importanti segnaliamo i concerti a Milano presso Spirit de Milan, Jumpin' Jazz, Nidaba, Ma' Hidden Kitchen, Corte dei Miracoli, Niks & Co, Nord Est Cafè; Palazzo Serbelloni e Società del Giardino; accompagnamento della sfilata Imarika a Palazzo Bovara; Summer Party MTV Italia; dal 2019 siamo presenti ogni mese nella programmazione musicale del ristorante Cantinetta Antinori, a Monte-Carlo.

Come sempre, la rassegna proseguirà anche per tutto agosto e con qualche data a settembre, "Jazz Summer 2020" è finanziato dalla Fondazione CRBiella e dalla Fondazione CRT. Gli appuntamenti di agosto saranno inordine "Silvia Fusè & Max Power 5", "Anais Drago & Torpedo Blu Quartet","Sugarpie and The Candymen" e "Giorgia Ciavatta Quintet".