"Grazie...un territorio che vi abbraccia". Escursioni offerte al personale di Asl impegnato per il Covid

Un gruppo di guide escursionistiche biellesi - Fabrizio Calatti (Il Fabri...che spasso andare a spasso!; Arturo Ramella Bagneri (Green Bear Adventures) Marco Macchieraldo (Il Macchie) e Valentina Zampieron & Roberto Landolina (Vagamondi Guide Escursionistiche Ambientali) ha ideato l'evento Grazie!!! - Un territorio che vi abbraccia... che si svolgerà nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto 2020 sul percorso da Biella ad Oropa.

Si tratta di due escursioni di durata giornaliera offerte al personale delle ASL DI Biella e Vercelli impegnato nell'emergenza Covid (medici, infermieri, OSS, personale RSA) che si svolgeranno con il seguente programma: h 8.30 - Ritrovo dei partecipanti con le guide presso la sede ATL di Biella in p.za Vittorio Veneto 3h 9.00 - Partenza dell'escursione che attraverserà: via Italia – Sentiero del Gorgomoro – Abitato del Favaro – Sentiero dell'ex Tramvia di Oropa h 15.30 – Arrivo al Santuario di Oropa con accoglienza e saluto ai partecipanti da parte del Rettore del Santuario.Il percorso prevede un tracciato di circa 16km pressoché totalmente su sentiero agevole con piccole parti in asfalto, con un dislivello di circa 700m. Presso l'abitato del Favaro sarà possibile approvvigionarsi d'acqua.

Durante il percorso sono previste alcune pause per illustrare le peculiarità del territorio attraversato. Si consiglia ai partecipanti di dotarsi di alcuni snack leggeri (barrette energetiche, cioccolata o simili) da consumare durante il percorso, acqua, k-way o mantellina, abbigliamento adeguato e calzature da trekking/running. L'uscita sarà offerta al personale summenzionato e ad un accompagnatore. Il programma avrà uguale svolgimento sia nella giornata dell'8 che del 9 agosto.L’iniziativa ha il supporto di ATL Biella Valsesia Vercelli e il patrocinio di Comune di Biella e Santuario di Oropa. Info e prenotazione obbligatoria presso ATL – sede di Biella via mail all’indirizzo info@atl.biella.it Per chi lo desidera, possibilità di pernottamento al Santuario di Oropa a tariffa agevolata per conoscere meglio questo gioiello incastonato nelle Alpi Biellesi, visitando il complesso santuariale, il Museo dei Tesori e il Giardino Botanico, oppure con un’escursione in funivia o attraverso le emozioni del Parco Avventura.

Commentano gli accompagnatori: “La nostra iniziativa vuole essere un'occasione di donare due giornate del nostro lavoro e un po' del respiro delle nostre valli a chi di tanti respiri si è occupato in questi mesi, a chi tante difficili giornate ha donato a noi...sempre ai limiti dello sfinimento, spesso a costo della propria salute, a volte della vita stessa. Al contempo vuole anche porsi come un'occasione per dare luce e risalto a questo territorio biellese troppo spesso, a torto, dato per scontato e sottovalutato, per essere d'aiuto a chi di questo territorio lavora e vive, in vista dei mesi difficili in cui bisognerà cercare di ricostruire ciò che questa pandemia ha distrutto”.

Fabrizio Calatti – Il Fabri...che spasso andare a spasso!

Arturo Ramella Bagneri – Green Bear Adventures

Marco Macchieraldo – Il Macchie

Valentina Zampieron & Roberto Landolina – Vagamondi Guide Escursionistiche Ambientali

Per approfondimenti: Fabrizio Calatti Tel. 347 7059802 - ATL Biella Tel. 015 351128