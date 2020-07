Forest Therapy: Immergiti, rilassati, rigenerati all'Oasi Zegna

Un tempo di benessere nella natura, in piena armonia con il corpo e con la mente, portando nuova consapevolezza nel proprio quotidiano.

Questo è Forest Therapy, il progetto di Eugenio Berardi, con pratiche meditative a cura di Fabio Castello, in collaborazione con Oasi Zegna e Associazione Culturale Sillabe

Nell'ambito di Forest Therapy, Oasi Zegna propone il seminario esperienziale con escursione notturna nelle giornate di sabato 5 (dalle ore 14 alle 23) e domenica 6 settembre (dalle 9 alle 14) al Bocchetto Sessera.

La Forest Therapy si è ormai da qualche anno affermata come pratica nella medicina preventiva: numerose ricerche hanno provato che camminare ed esplorare un bosco, se dotato di alcune caratteristiche biologiche, apporta beneficio all’interno organismo. Uno specifico studio sulla vegetazione dell’alta Valsessera ha dimostrato scientificamente che la faggeta dell’Oasi Zegna ha una elevata capacità di rilascio di sostanze volatili del fogliame, i monoterpeni, che quando inalati sono efficaci nello stimolare positivamente il sistema immunitario. Le ricerche scientifiche indicano che si ottiene uno stimolo al nostro sistema immunitario dedicando almeno 4 ore nel bosco con relativi effetti sull’interno organismo. Shinrin-Yoku o Forest Therapy è una pratica nata in Giappone nel 1982, come parte di un programma sanitario nazionale istituito per ridurre i livelli di stress della popolazione. Un’immersione nella natura per apprezzarne a pieno i profumi, i colori e i suoni e per apportare beneficio a corpo e mente.

La figura del Forest Therapy Guide è quella di condurre i partecipanti alle pratiche di meditazione e di benessere che avvengono in contatto con la natura. In "Con Atto Natuale" la guida prende spunto dalle tecniche di Shinrin-Yoku ma porta nella pratica la sua esperienza nell'ambito della consapevolezza corporea e delle pratiche meditative.

Nella giornata di sabato 5 settembre percorreremo il “Sentiero della Valsessera”, antica via della transumanza che regala panorami mozzafiato. Sperimenteremo il contatto con la natura attraverso pratiche di benessere e di meditazione, faremo l’esperienza di stare in ascolto con il nostro corpo e l'ambiente che si presenterà. Dedicheremo una parte della camminata al silenzio ed entreremo in connessione con gli elementi della natura: un albero, un fiore, un panorama, per relazionarci con lo spazio sacro dentro di noi che è autenticità e bellezza. Recenti studi hanno permesso di scoprire che l’uomo e le piante emettono campi elettromagnetici. Quelli emessi dagli alberi, in certe condizioni, possono influire sullo stato energetico di ogni organo del corpo umano.

19:30-21

Cena presso Locanda Bocchetto. Un antico edificio in pietra e legno. Sorto nell’Ottocento all'imbocco dell'Alta Valsessera. Ricette della tradizione piemontese e piatti vegetariani.

21:30-23 Escursione Notturna

Camminare di notte è un’esperienza davvero suggestiva ed interessante: nel mezzo di un bosco e avvolti dall’oscurità possiamo apprendere nuove informazioni, nuove sensazioni, nuove emozioni. Una faggeta o un lariceto diventano così un laboratorio multisensoriale grazie alle percezioni tattili, olfattive e uditive. Attraverso una camminata consapevole percorreremo “Il Bosco del Sorriso” avvolti da profumi e dai suoni della natura.

Domenica 6 settembre percorreremo il “ Sentiero del Carabo”, un bellissimo sentiero naturalistico che da Bocchetto Sessera raggiunge l’Alpe Scheggiola e la Piana del Ponte. Attraverso la camminata consapevole incontreremo prati per fare un’esperienza a piedi nudi e incontreremo l’elemento dell’acqua per “lasciar scorrere”, per “lasciare andare”.

Pranzo presso il Rifugio della Piana del Ponte. Tra le specialità, da assaggiare gli antipasti del giorno accompagnati dal pane fatto in casa, la polenta concia e ottimi dolci fatti in casa.

Difficoltà escursioni:

Il bosco del sorriso: facile

Sentiero della Valsessera: media

Sentiero del carabo: media

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 settembre.

In caso di annullamento dell'evento causa maltempo la cifra versata sarà rimborsata. Il costo per l’esperienza completa di 2 giornate è di € 85,00 (pranzo e cena escluso) Se si vuole partecipare ad una sola giornata il costo è di 55,00€ (pranzo escluso). Per motivi logistici è possibile effettuare il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, oppure in contanti direttamente in loco.

IBAN: IT49Q0335901600100000124208

Intestato a: Associazione Culturale Sillabe

Sarà possibile, per chi lo desidera, pernottare presso Bucaneve Albergo Ristorante, situato in splendida posizione soleggiata a 1500 m. Le atmosfere che si respirano sono quelle tipiche dello chalet di montagna, grazie ad un attento lavoro di restauro che ha saputo conservare l’eleganza della tradizione alpina. L’albergo dispone di venti camere, interamente rivestito di legno stile chalet, curate, accoglienti e ognuna diversa dall’altra con affaccio sullo splendido panorama che abbraccia la Pianura padana fino al Monviso. Oppure presso la Locanda Bocchetto Sessera, con camere arredate in perfetto stile montano. La locanda dispone di 8 camere da letto con bagno per un totale di 19 posti letto.

Portare una penna e un blocco per gli appunti.

Portare Torcia Frontale per escursione notturna.

Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione.

Si consigliano scarpe da trekking leggero, k-way e/o mantellina per la pioggia.

Operiamo nel rispetto delle misure attualmente in vigore per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. A tal proposito, vi informiamo che accetteremo gruppi di massimo 20 persone, che sarà garantita la distanza minima di almeno 1 metro tra i partecipanti, che le pratiche proposte sono individuali e si svolgono all'aria aperta e che siamo provvisti di spray igienizzante per le mani. Invitiamo altresì tutti i partecipanti di non partecipare qualora avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi, o manifestassero altri sintomi influenzali.

Informazioni

