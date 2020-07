Cinema all'aperto a Gli Orsi, proseguono le proiezioni: domani arriva Tutta colpa di Freud VIDEO

Il Parco Commerciale Gli Orsi, dal 9 luglio al 2 agosto, propone il Cinema all’aperto con una serie di appuntamenti all’insegna dell’intrattenimento cinematografico e culturale, per offrire gratuitamente ai suoi visitatori la possibilità di rivivere l’emozione dei film cult sul grande schermo.

Proiezioni di alta qualità che spazieranno tra vari generi cinematografici da godere durante le serate estive, nella piazza esterna del Parco Commerciale. Si avrà accesso al Cinema all’aperto ogni giovedì, venerdì e domenica alle 21, per 12 imperdibili appuntamenti estivi. Le proiezioni saranno tra le più importanti pellicole della storia del cinema delle più rinomate case di produzione cinematografica e ogni serata sarà dedicata ad un genere differente.

I visitatori de Gli Orsi potranno così emozionarsi sotto le stelle, con alcuni dei più grandi successi scelti tra i film più amati da famiglie, giovani, adulti e bambini accompagnati dall’atmosfera unica che soltanto il Cinema all’Aperto può dare. Durante il film sarà inoltre possibile, ordinare ed acquistare comodamente la cena presso i diversi store della food court del centro. In questo periodo di distanziamento sociale forzato, il Cinema all’aperto è una delle modalità più sicure per tornare al cinema: i visitatori potranno infatti godere dello spettacolo in serenità e nel rispetto dei decreti sull'assembramento vigenti.

Il Parco Commerciale Gli Orsi incrementa e favorisce da sempre iniziative, eventi e manifestazioni, coinvolgendo e attraendo visitatori di ogni età, dalle famiglie ai giovani, confermandosi ancora una volta, anche in questo delicato periodo, come punto di riferimento per chiunque rimanendo in città, voglia concedersi un po' di svago in serenità e sicurezza. Questi gli spettacoli con orario d'inizio alle 21: giovedì 30 luglio Tutta colpa di Freud, venerdì 31 luglio Pulp Fiction e domenica 2 agosto Up.