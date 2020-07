Possibilità di trovare lavoro per liberi professionisti su un portale freelance

È davvero possibile trovare lavori per liberi professionisti sul Web? La risposta è sì. Freelanceboard.it è il portale che mette in comunicazione datori di lavori e freelance, liberi di accordarsi e di collaborare su ogni genere di progetto. I lavori disponibili all'interno del sito abbracciano decine di categorie diverse, dal marketing online alla produzione di testi, passando per lo sviluppo di siti Web e le traduzioni di pagine, manuali ed ebook. Freelanceboard.it è una porta spalancata sul mondo del lavoro, che non aspetta altro che accogliere nuovi autori e liberi professionisti all'interno della propria community.

Freelanceboard.it ti offre la possibilità di trovare centinaia di lavori adatti alle tue competenze

Iscrivendoti alla piattaforma, avrai la possibilità di trovare ogni genere di lavoro e prendere accordi con i titolari del progetto. Per accedere al portale è sufficiente completare il proprio account personale con tutte le informazioni più importanti e indicare le proprie abilità. Avrai la possibilità di trovare piccoli e grandi lavori, progetti internazionali e locali, entrare a far parte di gruppi di lavoro e tanto altro ancora. Iniziare è semplicissimo:

è sufficiente completare il profilo

selezionare tutte le competenze maturate nel corso del tempo

caricare una foto quanto più professionale possibile

sfogliare i lavori adatti alle proprie capacità

All'interno di ciascun progetto verranno indicate le linee guida cui attenersi ed il compenso offerto. Su Freelanceboard.it sono disponibili lavori per qualsiasi genere di competenza. Il portale nasce per consentire a tutti gli iscritti di massimizzare le proprie opportunità di impiego e guadagnare direttamente da casa. L'unico vincolo è quello di impegnarsi a fornire lavori di qualità, attinenti alle indicazioni offerte dal datore. Più facile di così..

Resta in contatto con i tuoi clienti

Freelanceboard.it ti consente di tenere traccia dei progressi effettuati, monitorare i progetti disponibili, condividere idee e consigli, arricchire il profilo con i lavori già consegnati, comunicare con i tuoi clienti. La piattaforma è disponibile sia su desktop che dispositivi mobili e include anche una funzione di messaggistica istantanea, utile per restare sempre in contatto con i propri datori di lavoro. Freelanceboard.it fa della trasparenza una delle sue caratteristiche principali, mostrando sempre le linee guida e il compenso indicati dal cliente. Rimani in contatto con tutte le persone con cui stai collaborando e accedi al tuo conto per controllare il completamento dei pagamenti effettuati dai tuoi clienti. E ricorda, Freelanceboard.it tiene alla tua soddisfazione, in primis tutelando la tua sicurezza e i tuoi fondi. Tutte le transazioni sono protette con i metodi di crittografia più avanzati, affinché il tuo credito sia sempre disponibile e accessibile nella maniera più rapida e sicura possibile. Inoltre, tutti gli iscritti alla piattaforma, che si tratti di liberi professionisti o datori di lavoro, in caso di problemi possono avvalersi del servizio di supporto online, disponibile a qualsiasi ora del giorno.

Perché affidarsi a Freelanceboard.it?

I motivi per scegliere Freelanceboard.it sono tanti e fanno riferimento alla serietà e alla trasparenza con cui opera il sito, alla sicurezza dei dati sensibili e dei fondi accumulati, all'opportunità di trovare progetti relativi ad ogni tipo di categoria (marketing, copywriting, design, traduzione, fotografia e tanto altro ancora), tutti remunerati in maniera rapida non appena il cliente accetta il lavoro. Inoltre, la piattaforma offre la possibilità di contattare direttamente il cliente per eventuali chiarimenti, modifiche, consigli, etc. I lavori disponibili sono centinaia e tutti raggruppati per categorie. Per cercare ciò che più ti interessa, non dovrai fare altro che impostare i filtri e scorrere tutte le offerte di lavoro compatibili con i tuoi interessi e le tue abilità. Oggi, lavorare da casa è diventato più semplice che mai!