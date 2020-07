Cossato 4.0, ecco la vetrina web del rilancio commerciale. E via Mazzini si apre allo shopping con esposizioni esterne

Costituire a Cossato un “Centro commerciale naturale” aperto a tutti i commercianti e professionisti del paese, facendo rete attraverso una piattaforma digitale unica, con acquisti online, carte fedeltà e sconti nei negozi. Questa l'idea di base di Cossato 4.0, il progetto di rilancio del commercio locale presentato lunedì, al teatro comunale, dal direttivo dell'associazione Cossatoshop.

Ad ascoltare, con nutrito interesse, moltissimi titolari di attività. “È un'idea ambiziosa ma noi ci crediamo – sottolinea il presidente Franco Basone, che ha delineato la situazione attuale in cui vive il paese – Nel male si può cogliere un'opportunità. In periodo Covid, si è riscontrato un aumento degli acquisti online e ne abbiamo parlato nei nostri confronti con la giunta che ha preso a cuore la faccenda”.

Il Comune, infatti, ha messo in campo 26mila euro a favore del progetto che sarà gratuito per il primo anno di lancio per tutti coloro che vorranno aderire. In seguito, è previsto il versamento di una quota. “È difficile trovare un'idea vincente ma questa lo è – ha affermato il sindaco Enrico Moggio - Cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei commercianti mettendo in campo un sostegno economico non indifferente perchè l'obiettivo è dare nuova linfa al commercio di Cossato. Con l'online bisogna confrontarsi, quindi occorre creare un commercio diffuso su tutto il territorio sfruttando le potenzialità del web e l'unione dei soggetti coinvolti”. E secondo gli ideatori di Cossato 4.0 “è necessario creare una reputazione online di Cossato con azioni di marketing territoriale e puntando (perchè no?) su eventi turistici di carattere sportivo”.

Una vera e propria vetrina virtuale per fidelizzare i clienti, come sottolinea l'assessore al Commercio Sonia Borin: “Si tratta del primo caso in Italia di un centro cittadino che diventa virtuale su una piattaforma e-commerce. È un sogno che vorremmo diventasse realtà ma lo sarà se tutti ci credono. Chi è interessato dovrà iscriversi entro agosto così che il progetto di Cossato 4-0 possa partire a ottobre”.

Intanto, la giunta Moggio metterà in campo altre iniziative per dare nuovo slancio alle attività locali: come annunciato dall'assessore Borin, verrà chiusa al traffico la via Mazzini per dare la possibilità ai negozi di esporre i propri prodotti. Tutto questo avverrà sabato 1° e 8 agosto. Ma non sarà l'unico esperimento del 2020. C'è l'idea, infatti, di rendere gratuiti i parcheggi nel periodo prenatalizio “per far diventare via Mazzini la via dello shopping con interventi strutturali” ha concluso Borin.