Strona: Sirene nella notte, brucia una legnaia in frazione Boero FOTO

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone ha scongiurato che le fiamme divampate in una legnaia in Frazione Boero si propagassero oltre la struttura. In breve tempo il rogo è stato circoscritto e l'area messa in sicurezza. Tanto spavento per i residenti della frazione svegliati dalle sirene ma nessun danno alle abitazioni o alle persone. Sul posto anche i Carabinieri che hanno seguito le operazioni e proceduto con gli accertamenti di rito.