Asl Biella- Rinnovo Patenti: Dall’1 agosto‬ solo per i pazienti affetti da patologie e disabilità

Nota stampa dell'Asl Biella. "Informiamo i cittadini che dall’1 Agosto‬ la Medicina Legale dell’Asl di Biella eseguirà i rinnovi patenti di guida A e B; C – D- E- H solo per i pazienti affetti da patologie o disabilità. Si tratta di una misura necessaria per attuare alcuni interventi di riorganizzazione del servizio di Medicina Legale per rispettare le misure di distanziamento sociale previste dalla normativa anti covid-19.

Ricordiamo che le patenti scadute nell’arco temporale compreso tra l’1 Febbraio e il 31 agosto 2020‬ sono prorogate per 7 mesi dalla data di scadenza, così come fissato dall’art. 104 del decreto legge 18/2020. In questo periodo i cittadini che avessero la necessità di provvedere al rinnovo possono rivolgersi ai centri abilitati così come previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sarà nostra cura fornire adeguata comunicazione in caso di future variazioni".