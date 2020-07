A Borriana tre settimane di campus per bambini

Grazie al contributo ministeriale per le pari opportunità, il Comune di Borriana organizza un campus per bambini della durata di 3 settimane, che si svolgerà dal 24 agosto fino all’11 settembre, dalle 14 alle 18 nell’area del parco giochi comunale, e avrà spazi coperti in caso di pioggia.

Sul sito internet comunale è pubblicato il modulo di adesione. "I posti purtroppo non sono molti, - spiega il sindaco Francesca Guerriero - da un minimo di 8 ad un massimo di 16 bambini. I genitori devono compliare il modulo, e riconsegnarlo o mandarlo via mail in municipio, entro e non oltre il 30 luglio: farà fede la data della presentazione della domanda è sarà questo il criterio con cui verrano presi i bambini. Il campus sarà seguito dagli istruttori di Sportyvita, che molti genitori conoscono perché è la società sportiva che segue il nostro dopo scuola del martedì".