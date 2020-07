Ponderano, un anno di Giunta Locca

Riceviamo e pubblichiamo:

"È passato poco più di un anno dal nostro insediamento nel palazzo comunale, un sentito grazie va rivolto a tutte le persone che hanno creduto in noi nel momento del confronto elettorale di maggio 2019, la dimostrazione della fiducia attribuiteci ci lusinga moltissimo, ed è sprone per fare quanto di meglio sia possibile per realizzare il programma elettorale.

Il primo anno di amministrazione è stato molto gravoso, si è dovuto procedere alla riorganizzazione di alcuni servizi, non di meno la pandemia ha ulteriormente rallentato in nostro lavoro ma nonostante ciò siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati. Nei pochi mesi di lavoro che abbiamo avuto a disposizione, tenendo conto dei tre mesi in cui non si è potuto far nulla a causa della pandemia, abbiamo raggiunto importanti obiettivi prefissati e gettate le basi per altri previsti nel nostro programma, molte opere, essendo già cantierabili, non hanno potuto essere iniziate per via della pandemia. Fra gli obiettivi raggiunti nel poco tempo che abbiamo avuto a disposizione ricordiamo i più significativi: Casa di riposo, conservazione della proprietà in quanto patrimonio non solo del comune ma di tutti i ponderanesi; Abbiamo proceduto alla sostituzione delle tre caldaie, sostituito l’impianto solare termico per la produzione diacqua calda sanitaria, dato incarico per la sostituzione della pavimentazione interna, ed esterna (l’investimento non ha gravato più di tanto sul bilancio comunale in quanto realizzato in larga parte con contributo statale econtributi dedicati per case di riposo); Acquisto del centro sociale sul quale si concentreranno molti lavori anche con contributi statali, ai quali non avremmo potuto accedere se non fossimo stati proprietari e quindi sarebbe stato tutto a carico del comune; Si provvederà a breve alla riqualificazione energetica dell’immobile con la sostituzione della caldaia e utilizzodi una nuova forma di riscaldamento, sostituzione completa della controsoffittatura con materiale fonoassorbente e coibente; È pronto il progetto per il recupero del ex forno, per ricavarne una sala congressi polivalente al centro del paese di facile accesso a tutta la popolazione.

Inoltre, sono stati ultimati i lavori relativi al progetto per la riqualificazione di tutto l’impianto di illuminazione pubblicadel paese che porterà notevoli risparmi sulla bolletta energetica; Messa in sicurezza degli uffici del piano terra del comune con la posa di vetrate, opera che si è rivelata utilissima oltre che per le motivazioni iniziali, e cioè garantire una maggiore privacy degli utenti allo sportello e chiudere completamente gli uffici rispetto all’ingresso della sede comunale per la necessaria riservatezza di documenti e quant’altro in assenza degli impiegati, l’intervento si è rivelato ancora più vantaggioso e lungimirante nei tempi di pandemia perché gli impiegati si sono sentiti più protetti dal contagio del virus. Si è proceduto alla realizzazione dell’impianto di climatizzazione del palazzo comunale per permettere di avere nel rispetto del personale comunale un ambiente di lavoro più sano; è stata modificata la viabilità della via Carducci per una maggior sicurezza all’entrata e uscita dagli istituti scolastici degli alunni; manutenzione straordinaria del cimitero con il rifacimento completo degli ossari posti nella manica nord eliminando il pericolo di eventuali crolli dei vecchi esistenti sostituendoli con struttura prefabbricata in alluminio; Sempre al cimitero abbiamo proceduto ad acquistare nuove scale, al servizio dei cittadini, in alluminio conformi alla normativa antinfortunistica, in sostituzione delle vecchie ormai fatiscenti; Manutenzioni agli edifici scolastici: abbiamo proceduto alla realizzazione dell’aula morbida per poter accogliere alunni che possono presentare criticità relazionare; è stato portato a termine il progetto definitivo, approvato anche dalla sovrintendenza, per la ristrutturazione dell’ambulatorio comunale di cui è previsto l’inizio dei lavori a breve, rimandati anch’essi per via della pandemia.

E’ stata poi indetta la gara per il rinnovo del servizio di tesoreria comunale, finalmente andata a buon fine; è stata avviata la gara della casa di riposo e a breve ci sarà la conclusione della stessa e relativo affidamento del servizio, le offerte relative sono già pervenute alla centrale di committenza dell’area vasta di Biella che provvederà ad esaminarle ed a individuarne il vincitore, detta operazione avrebbe già dovuto essere terminare se non ci fosse stato il coronavirus; Abbiamo attivato e concluso il bando per i cantieri di lavoro relativo persone disoccupate over 58, sono entrate a far parte del personale due persone, una agli uffici e una in aiuto al cantoniere; Abbiamo individuato la ditta che gestirà l’asilo nido si Ponderano, con il reale ampliamento dell’orario diapertura che sarà dalle 7,30 del mattino alle ore 19, verrà ripristinata la sezione lattanti. Per quanto riguarda il risultato di amministrazione al 31/12/2019, possiamo dire che il bilancio è in equilibrio come ribadito nel parere del revisore che è organo terzo con funzione di controllo e come dimostra il fatto di non aver fatto ricorso ad anticipazione di cassa e di avere un indicatore annuale circa la tempestività dei pagamenti migliore della media. Tutti indicatori molto importanti che dimostrano la solidità del bilancio. Il consuntivo 2019 riporta un risultato di tutto rispetto attestandosi a 1.244.486 di euro. A livello amministrazione tributario, abbiamo mantenuto inalterato il carico fiscale tributario. Abbiamo previsto agevolazioni TARI per le attività che hanno fabbricati chiusi e inutilizzati, abbiamo chiuso una partita aperta da anni per la gestione del canile consortile di Cossato, un obbligo ormai improcrastinabile, approvando la nuova convenzione di gestione, tra le altre cose un atto dovuto. Abbiamo istituito il mercato a km. 0 ed il mercatino degli hobbisti, per rivitalizzare il paese e restituire un servizio utile ai Ponderanesi; è stata gestita l’emergenza sociale dovuto alla pandemia con l’erogazione di sostegno economico, buoni alimentari, per una somma pari a 20.000,00 euro.

È stato dato incarico ad ingegnere esperto del settore per la progettazione della sistemazione della rete minore delle rogge poste ad est del territorio comunale, per un importo complessivo dei lavori pari a 190.000,00 euro, interamente finanziato dalla regione, al fine di contenere le esondazioni causate delle sempre più violente avversità atmosferiche. Si è proceduto alla riorganizzazione del lavoro relativo alla gestione delle pratiche necroscopiche con procedura totalmente telematica al fine di agevolare l'utenza e rendere più agevole il lavoro agli impiegati comunali. Ci siamo trovati a gestire l’emergenza Covid-19 e i danni sociali che si è portata con se, abbiamo per quanto umanamente possibile cercato di non farci prendere dalla frenesia del fare cercando di essere il più possibile aderenti alle disposizioni nazionali e regionali. Questo ci ha permesso ad esempio di arrivare con i buoni spesa alla fine dell’emergenza. A questo proposito è d’obbligo una considerazione della quale dovremo tener conto negli anni a venire: la pandemia ha fatto emergere una sacca di povertà e di lavoro precario che probabilmentenessuno di noi sospettava essere così presente nella nostra comunità. Su quanto emerso dovremo lavorare nei prossimi mesi, anni con l’obiettivo che ci siamo proposti di non lasciare indietro nessuno.

Abbiamo istituito la commissione pari opportunità che dopo un po’ di traversie è finalmente pronta a decollare. Con un impegno anche finanziario abbiamo dato una risposta a chi ci chiedeva l’istituzione dei centri estivi. Abbiamo poi citandoli in ordine sparso creato e messo in cantiere molti eventi che dovrebbero a nostro avviso ricreare uno spirito positivo di comunità. Ricordo le danze in cerchio, il ritorno del concerto della banda Rossini sul piazzale della chiesa in occasione della festa patronale, il mercato a km zero, il mercatino degli hobbisti, abbiamo istituito il premio ponderanese dell’anno, abbiamo favorito la nascita dell’gruppo amici della fotografia che si è scelto come nome “il ciucarun“. La festa di Halloween al centro sociale, la mostra fotografica dell’artista Paola Zorzi sulla Bosnia post bellicaancora visitabile presso i locali del municipio, avevamo programmato per il mese della donna numerose iniziative al femminile che purtroppo sono state annunciate e poi bloccate dall’emergenza Covid ma che riproporremo grazie alla disponibilità delle artiste coinvolte nel 2021, abbiamo riproposto dopo anni la sfilata di carnevale seguita dalla festa dei bambini al centro sociale. Infine quest’anno ritornerà sulla spinta della nostra amministrazione il palio dei rioni, purtroppo in forma ridotta non per volontà degli organizzatori ma per rispettare le normative ora in vigore".