Il comune di Biella indice il bando di concorso per tre posti di istruttore amministrativo contabile

Nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale il Comune di Biella ha avviato un bando di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di Istruttore amministrativo contabile – categoria C.

Tra i requisiti generali per l’ammissione al concorso, si legge nel bando, età non inferiore a 18 anni, idoneità psicofisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, essere in possesso del titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado della durata quinquennale.

La domanda di ammissione al concorso, redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso e reso disponibile anche sul sito Internet del Comune di Biella in sezione “Amministrazione trasparente”, deve essere consegnata entro il 27 agosto 2020.

Al seguente link il bando di concorso e i modelli di domanda di partecipazione:http://www.comune.biella.it/web/concorsi-mobilita/bandi-concorso