Afa e umidità, è arrivata la prima ondata di caldo della stagione estiva

Il grande caldo è finalmente arrivato nel Biellese. Come comunicato dall'Arpa Piemonte, nei prossimi giorni una vasta area anticiclonica, che attualmente sta interessando il bacino del Mediterraneo, tenderà a rafforzarsi ed estendersi ulteriormente, fino al Mare del Nord e alla penisola scandinava. Nella sua evoluzione, la struttura anticiclonica apporterà aria sempre più calda e umida sulla nostra regione determinando un incremento delle temperature e condizioni di afa, che persisteranno per più giorni.

“Le temperature percepite saliranno intorno ai 38-40°C con valori localmente più elevati nelle aree urbane – spiegano dall'Arpa sul proprio sito - Anche i livelli di ozono sono in aumento. Questa configurazione meteorologica può determinare condizioni generali di disagio, in particolare nei soggetti più fragili (anziani, persone con problemi di salute, bambini molto piccoli), che possono avere conseguenze negative sulla salute”.

Di seguito, sono riportate alcune brevi indicazioni comportamentali che possono contribuire a ridurre le conseguenze negative per la salute come non uscire nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18); tenere in casa le imposte chiuse al fine di evitare il passaggio della luce ma senza impedire il ricambio d'aria. L‘aria condizionata è efficace per mantenere la temperatura ambientale adeguata, ma va regolata a temperatura non troppo bassa rispetto all’esterno; inoltre, è molto importante bere molta acqua e mangiare frutta fresca. Soprattutto per gli anziani è necessario bere anche se non si sente lo stimolo della sete. Non va dimenticato che è meglio evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata. Infine ricordiamo di dare molta acqua fresca agli animali domestici e di non lasciarli chiusi in auto incustoditi.