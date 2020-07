Volantinaggio Pd per il tesseramento. De Lima e De Gasperin: "Momenti per rafforzare la comunità"

Si sono svolti, tra sabato 25 e domenica 26 luglio, i banchetti e i volantinaggi per il tesseramento 2020 del Partito Democratico. Biella, Gaglianico, Cossato, Valdilana, Pray, Andorno sono solo alcuni dei posti nei quali, tra rinnovi e nuovi tesserati, il PD dimostra di essere presente e di voler essere punto di riferimento per il territorio.

Si dicono soddisfatti Rita De Lima, segretaria provinciale PD Biellese, e Gabriele De Gasperin, responsabile organizzazione PD Biellese, che fanno sapere che "questi sono momenti chiave per rafforzare la comunità del PD dopo questa terribile pandemia, oltre ad essere un'occasione per parlare e discutere dei temi più importanti per i cittadini".

Chiunque abbia interesse e/o curiosità, potrà seguire le attività del PD iscrivendosi nei circoli territoriali, distribuiti su tutto il Biellese, oppure potrà prendere contatto direttamente con la sede provinciale, in via Trieste n. 41.