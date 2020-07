Pray, l'ex vicesindaco Mencattini lascia il consiglio comunale. Passuello: “Stima per lavoro svolto in questi anni”

Novità in consiglio comunale a Pray. L'ex assessore al Bilancio Gianfranco Mencattini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere; al suo posto dovrebbe subentrare Giovanni Fava, il primo dei non eletti nella passata tornata, e verrà ufficializzato nel primo consiglio in agenda.

“Siamo profondamente dispiaciuti per la scelta di Gianfranco per il quale confermiamo stima e riconoscenza per la capacità e caparbietà con cui ha rivestito per ben sei anni la carica di vicesindaco e assessore al Bilancio – spiega il primo cittadino Gian Matteo Passuello - Come Amministrazione e come amico abbiamo cercato di farlo desistere, ma le esigenze di carattere personale e familiare hanno purtroppo prevalso. Nel ringrazialo per il prezioso lavoro svolto nell'interesse della nostra collettività in questi anni, formuliamo i migliori auguri per il futuro”.