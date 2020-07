Conclusi gli Esami di Stato all’ITS TAM: 100/100 per 5 studenti

Nel pieno rispetto delle misure anti-Covid a protezione della sicurezza di tutti, si sono svolte la settimana scorsa le 3 prove valide per il superamento dell’Esame di Stato dell’ITS TAM di Biella, che a completamento dei 2 anni di corso, conferisce il Diploma di V livello EQF valido in tutti paesi dell’Unione Europea.

Gli studenti del biennio 2018/2020 che hanno sostenuto l’esame sono stati in tutto 44 (20 per il corso di Tecnico Superiore di processo e prodotto di filatura, nobilitazione e controllo qualità per il settore Tessile, Abbigliamento e Moda e 24 per quello di Tecnico Superiore di prodotto, progettazione tessile/maglieria e design per il settore Tessile, Abbigliamento e Moda).

Tutte le prove (prova scritta, prova teorico-pratica e colloquio orale) si sono svolte regolarmente per tutto il corso della settimana. Cinque gli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti con 100/100: Benedetta Bernardi, Claudia Alexandra Budau, Andrea De Marco, Martina Poletti e Angela Zoccali.



Nonostante le grandi difficoltà riscontrate a partire dai primi di marzo a causa dell’impossibilità di frequentare la scuola e soprattutto i tirocini formativi in azienda, che rappresentano una parte fondamentale del percorso formativo dei Tecnici Superiori del TAM, tutti gli studenti hanno affrontato e superato brillantemente l’ultima parte del biennio, arrivando all’ultima tappa, quella dell’esame di stato, preparati e concentrati sull’obiettivo finale.

Ora per tutti è il momento delle meritate vacanze, anche se molto brevi per almeno 13 di loro che hanno già ricevuto proposte concrete di assunzione a tempo indeterminato, o in apprendistato di alta formazione, apprendistato e tirocinio post diploma retribuito ai fini assunzione. Diverse altre aziende, con la ripresa delle attività post Covid, sono alla ricerca di figure professionali altamente specializzate, per le quali sono già stati avviati i colloqui di selezione con gli studenti neodiplomati.

Ecco l’elenco completo degli studenti diplomati, suddivisi per corso.

Tecnico Superiore di prodotto, progettazione tessile/maglieria e design per il settore Tessile, Abbigliamento e Moda

ABATE FRANCESCA

BALOCCO GREGORIO

BENNA DEMETRIO

BERNARDI BENEDETTA

BRUSOTTI TOMMASO

CASALVOLONE LODOVICA

COMOLLI MARCO

DE MARCO ANDREA

DIDAGLIO GAIA

FORNASIER BEATRICE

GIAMMITO FEDERICA

GUIOTTO BEATRICE

LANNO MARCO

LAZZARIN ALESSIA

MEDINA GIADA

NALIN JESSICA

NICOLETTI PRISCILA

PAGLIARO JESSICA

PERUCCA IRENE

POLETTI MARTINA

RONZANI ALBERTO

SCAVUZZO ILARIA

TURANO GIULIA

ZOCCALI ANGELA

Tecnico Superiore di processo e prodotto di filatura, nobilitazione e controllo qualità per il settore Tessile, Abbigliamento e Moda

BONGIOVANNI DAVIDE

BUDAU CLAUDIA ALEXANDRA

CAPELLARO LORENZO

COLLINO FRANCESCO

CRISAFULLI ORNELLA

DE ANGELIS ALESSIO

DEL MASTRO ENRICO

DOVANA ANDREA

FORNARESIO CAMILLA

MOUSTAID SARA

NINIVAGGI MIRIAM

PICCO GIULIO

PONTE ELENA

PONTE MARISA PATRIZIA

RICCI DAVIDE

ROSSI GIORGIA

SAGLIMBENI BIANCA

SCAGLIA RAT FRANCESCO

SCRIBANTI GIACOMO

SOSSINI EMMA

Intanto sono in corso le selezioni per i corsi del prossimo biennio 2020/2022; tutti gli interessati hanno ben due possibilità di sostenere il test d’ingresso: il 14 settembre e il 26 ottobre.

È possibile iscriversi al test d’ingresso compilando la domanda online presente sul sito www.itstambiella.it dove sono inoltre presenti tutti i contatti per chiedere informazioni e dettagli sui corsi e la scuola.