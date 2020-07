Estate a Campiglia Cervo con due concerti musicali al chiaro di luna

Anche quest'anno il Comune di Campiglia Cervo con il conforto finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio ha programmato due concerti musicali pubblici per animare l'estate valligiana. Le serate saranno sicure dal punto di vista del distanziamento sociale in quanto si terranno all'aperto nella suggestiva cornice della piazza della chiesa parrocchiale (gentilmente concessa) del capoluogo; inoltre, i posti a sedere saranno opportunamente distanziati e l'accesso alla piazza sarà diverso dalla via d'uscita.

Gli spettacoli sono a ingresso libero e gli artisti sono di levatura internazionale. Sono tutti ottimi spettacoli e godibili anche da un pubblico non specializzato. Si inizia giovedì 30 luglio, alle 21.30, con Carlo Aonzo e il chitarrista Andrea Fortino con “Le età d’oro del Mandolino”. Si prosegue giovedì 6 agosto, sempre alle 21.30, con Giorgio Cordini Duo, chitarrista del gruppo di Fabrizio De Andrè, che si esibirà con chitarra,mandolino e voce accompagnato dal percussionista Gaspare Bonafede. Questi ha un set alquanto vario e originale.