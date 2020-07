Dal Nord Ovest – Scontro auto-moto nella notte, giovane in ospedale

Intorno alle 02.20 di questa notte, una squadra permanente del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta a Crescentino per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Crescentino, una Fiat Panda alimentata a metano e una motocicletta Suzuki si sono scontrate: quest’ultima, in particolare, è rimasta in parte incastrata sotto all’autovettura.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e mediante apposita strumentazione ha verificato che non vi fossero fughe di gas mettendo così in sicurezza i veicoli. Ad aver la peggio il ragazzo, classe 2000, che è stato trasportato in ambulanza in codice verde al’ospedale per gli accertamenti del caso.