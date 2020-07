Dal Nord Ovest - Cordata di alpinisti cade in un crepaccio del Bianco - notizia in aggiornamento

È in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano con il Sagf a monte del rifugio Gonella, sulla via normale al Monte Bianco, versante italiano, per il soccorso ad una cordata caduta in crepaccio. Incidente a quota 3300 metri circa. Sono tre gli alpinisti estratti dal crepaccio nella zona a Monte del rifugio Gonella, sulla via normale del Monte Bianco, versante italiano. I tre sono in fase di trasferimento verso l'ospedale Parini di Aosta. Seguono aggiornamenti.

Ore 18 - I tre alpinisti soccorsi sono di nazionalità belga. Hanno 53, 37 e 25 anni (tutti maschi). Sono in Pronto soccorso in fase diagnostica. Presentano sintomi da ipotermia e traumi dovuti alla caduta in crepaccio.