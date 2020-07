Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 27 luglio a Valle San Nicolao, un 42enne del posto alla guida della propria Ford C-Max, dopo aver perso il controllo del veicolo è andato a sbattere contro un muro posto a lato della strada.

L’uomo non ha riportato evidenti conseguenze ma è stato accompagnato per gli accertamenti del caso all’ospedale di Ponderano, a cura del 118. Nessun altro mezzo coinvolto. Sul posto, per i rilievi tecnici, i Carabinieri della Stazione di Mosso.