Elisoccorso notturno anche a Trivero Valdilana. Carli: "Da oggi abbiamo due piazzole"

"Ieri sera si è tenuto il test notturno di validazione dell'elisoccorso, con l'atterraggio dell'elicottero nella piazzola di Trivero nei pressi del Centro Zegna. Partito dalla base di Torino, il velivolo ha effettuato una manovra touch and-go ed è ripartito subito per il rientro in base.

"Da oggi il Comune di Valdilana dispone quindi di due piazzole adibite all'atterraggio notturno (campo sportivo in frazione Picco per le Municipalità di Mosso e Valle Mosso e quella per la Municipalità di Trivero inaugurata ieri sera) -scrive il sindaco Carli in un post sulla pagina social di Valdilana Insieme-. L'Amministrazione comunale ha stanziato le risorse necessarie a bilancio per effettuare il volo notturno anche nella piazzola di Soprana, così da poter garantire la copertura di tutto territorio comunale".