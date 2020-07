Passione e motori: Una domenica tra vigne, castelli e prodotti DOCG con DFEvent

È stato inaugurato domenica 26 luglio il primo evento culturale estivo del 2020 organizzato da DFEvenT Associazione Culturale Biella. Insoliti Raduni: “Sull’Alta Via dell’Anfiteatro Morenico”, a passeggio tra i vigneti e le colline del Biellese, Vercellese e Canavese, alla scoperta di nuovi sinuosi e panoramici percorsi e antiche dimore storiche.

"Se ami l’armonia e la bellezza, l’amicizia, se sei un creativo non puoi rinunciare alla voglia di respirare l’aria e godere della natura, dei suoi colori e dei suoi prodotti. Non si può rinunciare a vivere! - racconta Daniela Fresc, organizzatrice e Presidente DFEvenT di Biella - È stato un primo incontro aperto a tutti gli appassionati di motori e quattro ruote, a numero chiuso per poter gestire al meglio l’evento in sicurezza. Abbiamo dovuto annullare e rimandare tutti gli eventi e in questo momento storico la gioia di essere riusciti ad inaugurare il primo evento estivo sul mio territorio biellese è una gioia immensa. Il Biellese ha bellissime strade immerse nel verde e luoghi da valorizzare e scoprire".

Hanno partecipato all’evento auto storiche e supercar coloratissime, in una splendida giornata di sole Alfa Romeo, Ferrari, Porsche, Maserati Mercedes e Lancia con il patrocinio dei comuni di Azeglio, Roppolo, Sandigliano.

"Libertà di creare sogni e ricordi su misura. Amo immaginare e realizzare eventi unici e ogni volta con entusiasmo e passione cerco di contaminare con entusiasmo le persone che incontro o che conosco. Tutti insieme se apprezziamo ciò che abbiamo, se lo guardiamo e se mettiamo a disposizione il nostro tempo e risorse, possiamo compiere miracoli. La mission della mia Associazione Culturale è di favorire l’incontro tra persone creando e proponendo eventi culturali organizzati in luoghi di interesse storico e artistico che con la loro bellezza offrono opportunità che possono nascere solo attraverso il movimento, la conoscenza la curiosità e naturalmente l'interazione.

Un ringraziamento sincero - conclude Daniela Fresc - a tutte le strutture che ci hanno accolti: Tenuta Variselle, Castello di Azeglio e un grazie particolare al Relais Santo Stefano. Grazie a Lauretana per gli omaggi, a Feltyde di Biella e naturalmente un super grazie a Luca, Marco, Massimo, Salvatore Buemi per le riprese foto-video".